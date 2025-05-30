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Вечеринки
Про событие
Арт-пространство Werk проведёт прощальную вечеринку - последним днем работы станет 30 мая. Детали тусы пока держат в секрете, но организаторы обещают, что на вечеринке будут приглашенные артисты из других городов. Доступна первая партия билетов.
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