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Finish: прощальная вечеринка

Werk
улица Габдуллы Тукая, 115к6

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Арт-пространство Werk проведёт прощальную вечеринку - последним днем работы станет 30 мая. Детали тусы пока держат в секрете, но организаторы обещают, что на вечеринке будут приглашенные артисты из других городов. Доступна первая партия билетов.

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