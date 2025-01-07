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  1. Казань
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Ферма с оленями и «лестница в небо»

Место сбора сообщат организаторы

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 16+
Необычное
Еда

Про событие

Тебя ждут визит в старинную заброшенную церковь на высоком берегу Камы, где можно увидеть «лестницу в небо», посещение экопарка с пятнистыми оленями и маралами и изучение музея СССР. Это ретро-автомобили, мотоциклы, мотороллеры, вещи, использовавшиеся в быту в советское время. В конце будет вкусный обед с оладьями из русской печи. В цену включены все активности и обед. Набор в группу до 12 мест. Бронь и точка сбора в телеграме организаторов: https://t.me/otdelzaboty_bz

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