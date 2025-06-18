ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Феномен корейского кино

Искусство Жить
улица Горького, 27

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 1200₽
Возраст 16+

Про событие

Для обывателя до начала ХХI века корейское кино было загадкой. Однако уже сегодня ленты из Южной Кореи стали любимы и приобрели статус культовых практически для любой аудитории. На киновстрече ты сможешь разобраться в феномене популярности и актуальности корейских фильмов для современного зрителя. Лектор Адиля Хайбуллина — кинокритик, киновед. Заслуженный работник культуры РТ. Преподаватель высшей категории Казанского театрального училища, автор рубрики о кино в электронном издании «Бизнес-Онлайн».

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тур по барам Казани
Тур по барам Казани
до

от 1899₽

Экстатический танец
Экстатический танец

3000₽

Украденное искусство: как похищали, подделывали уничтожали великие шедевры
Украденное искусство: как похищали, подделывали уничтожали великие шедевры

400₽

Главные развилки эволюции
Главные развилки эволюции

от 2000₽

Как не воспитать серийного убийцу
Как не воспитать серийного убийцу

от 2000₽

по подписке
Очень! Осень
Очень! Осень

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста