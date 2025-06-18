Феномен корейского кино
улица Горького, 27
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от 600₽ до 1200₽
Возраст 16+
Про событие
Для обывателя до начала ХХI века корейское кино было загадкой. Однако уже сегодня ленты из Южной Кореи стали любимы и приобрели статус культовых практически для любой аудитории. На киновстрече ты сможешь разобраться в феномене популярности и актуальности корейских фильмов для современного зрителя. Лектор Адиля Хайбуллина — кинокритик, киновед. Заслуженный работник культуры РТ. Преподаватель высшей категории Казанского театрального училища, автор рубрики о кино в электронном издании «Бизнес-Онлайн».
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