Для обывателя до начала ХХI века корейское кино было загадкой. Однако уже сегодня ленты из Южной Кореи стали любимы и приобрели статус культовых практически для любой аудитории. На киновстрече ты сможешь разобраться в феномене популярности и актуальности корейских фильмов для современного зрителя. Лектор Адиля Хайбуллина — кинокритик, киновед. Заслуженный работник культуры РТ. Преподаватель высшей категории Казанского театрального училища, автор рубрики о кино в электронном издании «Бизнес-Онлайн».