Два комика — два взгляда на жизнь, одно большое желание: заставить тебя смеяться до слёз. Евгений Шишкин — опытный комик из Кирова, в котором 100% вайба и 0% пафоса. Его называют «прикольным чуваком со смешными шутками» и за этим скрывается мастерство заставлять смеяться без остановки. Женя — комедия в чистом виде: искренне, легко и по-настоящему смешно. Марат Шамсевалиев — резидент казанского Стендап-клуба, человек, который умеет находить юмор даже в самых неожиданных местах. Его шутки — это смесь наблюдательности, самоиронии и смелости. Семейные темы, жизнь, люди вокруг — всё идёт в дело, но детям лучше не слушать.