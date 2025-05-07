Подведение итогов двухлетнего эксперимента по обновлению казанской сцены, который проходил на вечеринках серии Update. В эту ночь соберутся пять максимально разных диджеев пяти апдейтов: ИKARAS / Kramola / Roma LA / tendersol / Vertigini С репостом в запрещённой соцсети и отметкой Верка — бесплатно / без репоста до 00:00 — 200 / после 00:00 — 400.