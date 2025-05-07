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Everybody in the Place

Werk
улица Габдуллы Тукая, 115к6

Начало:

Завершение:

от 0₽ до 400₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Подведение итогов двухлетнего эксперимента по обновлению казанской сцены, который проходил на вечеринках серии Update. В эту ночь соберутся пять максимально разных диджеев пяти апдейтов: ИKARAS / Kramola / Roma LA / tendersol / Vertigini С репостом в запрещённой соцсети и отметкой Верка — бесплатно / без репоста до 00:00 — 200 / после 00:00 — 400.

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