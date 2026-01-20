Выставка раскрывает творческий метод казанского медиахудожника, пионера светомузыки, ученого-философа и изобретателя Булата Галеева, который стремился с сформировать гармоничный образ аудиовизуальных произведений искусства будущего. «Если бы я вел дневник» — это название дневника Булата Галеева, в котором он оставлял наброски будущих проектов, стихи и рисунки. Одноименная выставка не просто биографический рассказ, а исследование творческого мира разносторонне одаренной личности. Она поможет погрузиться в лабораторию экспериментов и размышлений о творчестве, поиске целостной картины ощущений, где природа, человек и внешний мир дополняют друг друга. На выставке будут представлены ранее не публиковавшиеся графические работы Галеева, серии его фотографий, отрывки из слайдомузыкальных фильмов, личные вещи и поэтические произведения, озвученные голосом светомузыканта. Называя светомузыку искусством «интонационной инструментальной хореографии», Галеев на протяжении 50 лет находил связи и пересечения музыки, живописи, кино и танца, но одновременно следовал своим путем в новом искусстве, прогнозируя его развитие и практикой подтверждая теоретические выводы. Режим работы: ежедневно, с 12:00 до 20:00 / кураторские экскурсии проходят каждую пятницу в 15:00 Билеты: 200 рублей (единый билеты на выставки в «Смене» и «Прометее» 500 рублей, льготный 400)