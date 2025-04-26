Это пластическая притча про вымирающий татарский язык. Танцевальный перформанс об идентичности. Создатели спектакля «Элиф» через язык тела и аутентичное татарское пение пытаются проникнуть в тот культурный слой, который был «забыт» народом, прикоснуться к культуре, которая, к сожалению, сейчас утеряна. Ведь для большинства современных людей прочесть и понять неадаптированный стихотворный текст стало невозможным. Эльмир Низамов написал «Туган тел» на слова Габдуллы Тукая специально для спектакля. 26 апреля 2021 года Yummy Music выпустила студийную запись этой композиции ко дню рождения великого поэта. Исполняют Эльмира Калимуллина, Адель Мубаракова, Татьяна Ефремова и ансамбль Риваят. Режиссёр — Туфан Имамутдинов Хореограф — Марсель Нуриев Композитор — Эльмир Низамов Танцовщик — Нурбек Батулла Продолжительность 50 минут, без текста.