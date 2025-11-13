Гурьянов называл себя «художником счастья». Его живопись — о свете, который пронизывает всё вокруг и заставляет мир заново раскрываться. На выставке — более 50 работ, где смена времён года становится образом круговорота жизни. Экскурсию проведёт Луиза Низамова.