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Экскурсия по выставке «Весна, лето, осень, зима… и снова весна»

Belova Art Gallery
Кремлёвская улица, 9

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Гурьянов называл себя «художником счастья». Его живопись — о свете, который пронизывает всё вокруг и заставляет мир заново раскрываться. На выставке — более 50 работ, где смена времён года становится образом круговорота жизни. Экскурсию проведёт Луиза Низамова.

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