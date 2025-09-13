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Экскурсия на пивоваренный завод с дегустацией

Площадь перед Дворцом Земледельцев, Федосеевская улица, 36

Начало:

Завершение:

2400₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

История пивоварения в Казани насчитывает как минимум 450 лет. Последние два столетия в городе существует настоящая пивоваренная индустрия с заводами, креативной рекламой пивной безалкогольной продукции и многообразием брендов пива. На автобусной экскурсии ты узнаешь, какое значение пиво имеет в рамках развития экономики, культуры и архитектуры Казани. Теорию закрепишь практикой: посетишь действующий завод крупнейшей пивоваренной компании страны «АБ ИнБев Эфес», где продегустируешь несколько сортов пива и узнаешь все об особенностях современного высокотехнологичного производства – от выбора самого качественного натурального сырья до розлива готовой продукции. На экскурсии ты увидишь: - районы, где холодным пивом освежались купцы, студенты и простые рабочие; - старинный завод — памятник промышленной архитектуры и финансового успеха начала XX века; - дом самой известной семьи казанских пивоваров. А еще вы узнаете: - в чем разница между пивной лавкой, трактиром и рестораном; - кто из татарских купцов пиво производил, а кто — пил; - как в Казани связаны театр, пароходы и торговля алкоголем.

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