Празднование пятилетия легендарного бара «Паранойя» (Paranoia) вечеринкой (даже несмотря на то, что он уже закрылся!) Проект «Паранойя» (Paranoia) появился в Казани 5 лет назад благодаря двум фигурам казанской современной культуры — Алексею Костину, опытному барменеджеру, и Эдуарду Польскому, минимал-диджею под псевдонимом Buwalda. Объединившись, они создали легендарное место, которое уже 5 лет дарит незабываемые события, оставившие отпечаток на душе практически каждого любителя современной тусовки. Среди выступающих — представители известных и мощных проектов Казани, Санкт-Петербурга и Удмуртии: Faina Lisien — Dual Balance — Groove Division Kandaurov b2b Weis: EST live — RTS.FM Preesh live — Double Sound Ilie Nomad — Busola Kazarinov — Unknown Kekoriy — Utro Records Безупречная селекция минимал-хауса всю ночь от лучших представителей минимал-сцены и празднование легендарной парной.