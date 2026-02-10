Кричаще-оригинальные, безгранично талантливые и умопомрачительные люди собираются в баре «Ща», чтоб организовать движ – «ДвижПариж». Будут музыканты, которые будут рвать сердце, нервы и струны; будут поэты, которые привыкли атаковать своими стихотворениями смыслы и нападать на ямбы и хореи; будет настоящая вакханалия творчества и парад дерзких концептуальных выступлений! Это – стихия. Это – «ДвижПариж». Вход свободный.