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ДвижПариж

МХТ «Ща»
улица Щапова, 26Д

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Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Необычное

Про событие

Кричаще-оригинальные, безгранично талантливые и умопомрачительные люди собираются в баре «Ща», чтоб организовать движ – «ДвижПариж». Будут музыканты, которые будут рвать сердце, нервы и струны; будут поэты, которые привыкли атаковать своими стихотворениями смыслы и нападать на ямбы и хореи; будет настоящая вакханалия творчества и парад дерзких концептуальных выступлений! Это – стихия. Это – «ДвижПариж». Вход свободный.

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