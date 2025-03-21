Если жаждешь трушного хип-хопа, тогда прыгай в самые широкие штаны из своего гардероба и заказывай Кадиллак на тусовку «DROP». Тебя ждут в этот вечер: — Живая читка реального репа от легенд и новых имен — Танцы под треки от 90-х до самой новой эры хип-хопа — Кач стен под Басту, Гуфа, Ак-47, 52/52, Дрейка, 21 Savage, 2Pac, Biggie и многих других — Диджеи, которые знают, как зажечь танцпол Раскачай стены под всеобъемлющий западный хип-хоп, замиксованный с топовым отечественным репом. line-up: ZAZA / kuddrrii / point.blu