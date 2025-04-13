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Мастер-классы
Еда
Про событие
Новый маршрут от «Будем знакомы». Программа дня: - Долина сусликов. Да, они настоящие, пушистые и смешные. Увидишь их в деле — как снуют, пищат и прячутся в норки. Это не зоопарк, а их царство, и виды тут — просто отвал всего. - Погрузишься в мир черного золота в музее нефти. Интерактивные экспозиции оживят историю добычи: механизмы зарычат, макеты раскроют, как нефть меняла мир. Это не просто музей — это машина времени. - Далее — конная ферма. Прокатишься верхом среди горных пейзажей и почувствуешь себя героем татарских легенд. - Затем — Екатерининский тракт и исторический мост XVIII века. Камни под ногами шепчут о великих дорогах, а вокруг — горные пейзажи, от которых мурашки по коже. - На сыроварне можно сварить себе сырную косичку на мастер-классе, а за чаепитием с блинами узнать тайны сыров — от сулугуни до пармезана. Бронируй место у организатора: http://t.me/otdelzaboty_bz В цену былета включены: трансфер на авто, посещение Екатерининского моста, билеты в музей, мастер-класс, чаепитие, конная прогулка.
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