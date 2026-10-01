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Дог-френдли показ фильма «Мой пёс Гохан»

Мега,проспект Победы, 141

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Кино

Про событие

Вечер о связи человека и собаки. В 17:20 Лиза Богданова прочитает лекцию «Как завести собаку, не заводя собаку». Она расскажет, каким бывает зооволонтёрство, как можно помогать приютам и отдельным животным и почему для этого не обязательно обладать специальными навыками. Разговор будет посвящён разным форматам участия — информационной и организационной поддержке, финансовой помощи и непосредственной работе с животными и волонтёрами. В 18:00 начнётся показ фильма «Мой пёс Гохан». Это история белого пса с розовым носом, который оказывается в жизни нескольких людей именно тогда, когда каждому из них особенно нужны поддержка и перемены. Сначала Гохана подбирает инженер, готовящийся к выходу на пенсию, затем пёс оказывается в приюте и знакомится с молодой сотрудницей, а позже попадает к студенту художественного факультета, переживающему непростой период. Каждый новый хозяин даёт ему своё имя и уверен, что заботится о собаке, но постепенно становится понятно, что эта забота работает в обе стороны. Показ проходит в дог-френдли формате: зрители смогут прийти на фильм вместе со своими собаками. Главное — убедиться, что она подготовлена и ей будет комфортно в компании сородичей. Событие бесплатное, но нужно зарегистрироваться.

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