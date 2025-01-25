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Добрые дела | Code_Red b-day party

Дом Остермана
улица Баумана, 70

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

Благотворительная вечеринка в честь дней рождения DUBST3R и MARCHELLO! Это событие не только станет ярким праздником, но и поддержит важное дело. Вся прибыль от входных билетов будет направлена в приюты для бездомных животных. В лайнапе: MOLEKULA / TOSHIE / F-TEK / WEIS / RINA / Z / NOSFER / TEJAT / DANKO / YUJI / ENAYA / ROMAN Телефон для брони столов: +7 999 269-69-95

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