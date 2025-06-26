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ДНК татарского стиля: корни, код и новое прочтение

Пирс Гребной школы (ориентир - ресторан «Каспийка», адрес: ул. Х.Такташ 35)

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Гульчачак Гарай раскроет истоки и эстетику татарского национального стиля, разберёт его ключевые элементы — от традиционных орнаментов и кроя до цветовых решений. Ты узнаешь, как интерпретировать культурные коды в современной моде, сохраняя связь с корнями. Татарский стиль возвращается в дизайне одежды, в модест-моде, в высокой моде, в коллаборациях с брендами и в социальных сетях. Стилистка и татарский инфлюенсер Гульчачак Гарай поделится своим опытом, расскажет об исторических корнях, особенностях, влиянии религии и современности татарского стиля. Вход свободный по регистрации.

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