Гульчачак Гарай раскроет истоки и эстетику татарского национального стиля, разберёт его ключевые элементы — от традиционных орнаментов и кроя до цветовых решений. Ты узнаешь, как интерпретировать культурные коды в современной моде, сохраняя связь с корнями. Татарский стиль возвращается в дизайне одежды, в модест-моде, в высокой моде, в коллаборациях с брендами и в социальных сетях. Стилистка и татарский инфлюенсер Гульчачак Гарай поделится своим опытом, расскажет об исторических корнях, особенностях, влиянии религии и современности татарского стиля. Вход свободный по регистрации.