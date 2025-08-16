Самый масштабный девичник города. Танцы на барной стойке до утра, DJ, MC и атмосфера безудержного веселья. И это еще не всё: - Розыгрыш сертификата в Золотое Яблоко на 10 000 рублей - Розыгрыш брендовой сумки - Парад невест на барной стойке - Презентация нового шоу Стоимость билетов уточнять у организатора, обязательно зарегестрируйсся через WhatsApp