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Про событие
Самый масштабный девичник города. Танцы на барной стойке до утра, DJ, MC и атмосфера безудержного веселья. И это еще не всё: - Розыгрыш сертификата в Золотое Яблоко на 10 000 рублей - Розыгрыш брендовой сумки - Парад невест на барной стойке - Презентация нового шоу Стоимость билетов уточнять у организатора, обязательно зарегестрируйсся через WhatsApp
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