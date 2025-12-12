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Decadance 5 Years

Солома
улица Бурхана Шахиди, 7

Начало:

Завершение:

от 3500₽ до 6600₽
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

Пятилетие креативной промогруппы Decadance Самир Кулиев актер, шоумен, dj, радиоведущий, саундпродюср — известный своей уникальной способностью объединять различные жанры и стили в единое целое, превращая каждое свое выступление в мини спектакль. ISENTIE — это творческий союз Кати и Тагира (Mrs Pirs), двух музыкантов, которые соединили в своём проекте эмоции и звук, голос и пространство. Их музыка — это футуристический сплав дип-хауса, техно и дарк-попа, где каждая нота наполнена смыслом, а каждая композиция превращается в самостоятельный мир. Lorensiya — невероятный поток энергии! Обладая неповторимой харизмой и женственностью, она согревает своей улыбкой и позитивными вибрациями. Но при этом вставая за диджейский пульт, она превращается в мощный вихрь, разносящий танцполы! DC / FC

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