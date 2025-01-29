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Craft House StandUp

Крафт (ex «Craft House»)
ул. Пушкина, 21A

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Среда, 29.01 Бар Craft House Открытый микрофон в 21:00 300 рублей + welcome drink Билеты — https://t.me/QticketsBuyBot/buy?startapp=150101 Четверг, 30.01 Бар Craft House Открытый микрофон в 21:00 300 рублей + welcome drink Билеты — https://t.me/QticketsBuyBot/buy?startapp=150101 Суббота, 01.02 Бар Craft House Закрытый микрофон в 18:00 350 рублей + welcome drink Билеты — https://t.me/QticketsBuyBot/buy?startapp=150107 Воскресенье, 02.02 Бар Craft House Открытый микрофон в 21:00 300 рублей + welcome drink Билеты — https://t.me/QticketsBuyBot/buy?startapp=150101

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