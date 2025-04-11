Ты узнаешь тонкости свечеварения, почему соевый воск лучше парафина, подготовишь кокосовую скорлупу и зальешь в нее собственную свечу. Программа: — Приготовление свечной смеси — Подбор отдушек и создание уникального аромата — Изготовление свечи — Декорирование свечи сухоцветами, либо тайное послание вовнутрь — Упаковка готового изделия в конце мероприятия — Чай с вкусностями. Бонус от мастерской: пока застывает твоя свеча - ты можешь украсить сухоцветами дополнительную свечку. Для записи и подбора удобного времени пиши организатору: +7 960 047-04-72 (WhatsApp). ??