Возраст 14+
Спектакли
Необычное
Про событие
В 1981 году повесть Владимира Железникова «Всего-то несколько дней» прочитал режиссёр Ролан Быков. А в 1984 году благодаря его фильму «Чучело» вся страна впервые узнала, что такое школьная травля. На концерте-квартирнике в заброшенном доме ты вновь познакомишься с Леной Бессольцевой и её одноклассниками и сможешь подумать — как бы ты повёл себя в этой ситуации? И почему травля превратилась в буллинг, но не исчезла из нашей жизни? После спектакля состоится обсуждение вместе с педагогом-конфликтологом.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи