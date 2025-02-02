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Чучело. Квартирник

КЦ «Чулпан», проспект Победы, 48А

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 900₽
Возраст 14+
Спектакли
Необычное

Про событие

В 1981 году повесть Владимира Железникова «Всего-то несколько дней» прочитал режиссёр Ролан Быков. А в 1984 году благодаря его фильму «Чучело» вся страна впервые узнала, что такое школьная травля. На концерте-квартирнике в заброшенном доме ты вновь познакомишься с Леной Бессольцевой и её одноклассниками и сможешь подумать — как бы ты повёл себя в этой ситуации? И почему травля превратилась в буллинг, но не исчезла из нашей жизни? После спектакля состоится обсуждение вместе с педагогом-конфликтологом.

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