На лекции вместе с клиническим психологом Анастасией Ивашкевич ты разберёшься, как музыка влияет на личность. Узнаешь, можно ли стать другим, если сменить плейлист. Найдёшь ответ на парадоксальный вопрос: «почему я добиваю себя грустной музыкой в самые сложные моменты?». А также узнаешь, как сознательно подбирать музыку для изучения собственных скрытых чувств — от невысказанной тоски до неосознанной радости.