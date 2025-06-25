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Что послушать, если...

Belova Art Gallery
Кремлёвская улица, 9

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Завершение:

от 400₽ до 500₽
Возраст 12+

Про событие

На лекции вместе с клиническим психологом Анастасией Ивашкевич ты разберёшься, как музыка влияет на личность. Узнаешь, можно ли стать другим, если сменить плейлист. Найдёшь ответ на парадоксальный вопрос: «почему я добиваю себя грустной музыкой в самые сложные моменты?». А также узнаешь, как сознательно подбирать музыку для изучения собственных скрытых чувств — от невысказанной тоски до неосознанной радости.

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