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Что хотел сказать автор?

StandUp Bar Comedy Crew, Университетская, 14а

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Стендап
Выставки

Про событие

Внимание, мероприятие перенесли в бар «Comedy Crew». «Завтрак у Тиффани» — это романтическая комедия про девушку в платье от Givenchy. Стоп, а ты читал книгу? Потому что Трумен Капоте точно читал (он её написал) — и после фильма был в бешенстве. Его Холли Голайтли была не иконой стиля, а циничной хищницей, которая меняла «sugar daddy», как перчатки. «Что хотел сказать автор?» — юмористическое шоу, где комики обсуждают литературные произведения в юмористической манере. Комики читают книги, чтобы найти в них абсурдные, нелогичные и от этого смешные моменты (с полным уважением к автору и его произведению). Путём весёлого обсуждения книги между собой и со зрителями здесь обязательно докопаются, что хотел сказать автор.

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