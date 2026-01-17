Внимание, мероприятие перенесли в бар «Comedy Crew». «Завтрак у Тиффани» — это романтическая комедия про девушку в платье от Givenchy. Стоп, а ты читал книгу? Потому что Трумен Капоте точно читал (он её написал) — и после фильма был в бешенстве. Его Холли Голайтли была не иконой стиля, а циничной хищницей, которая меняла «sugar daddy», как перчатки. «Что хотел сказать автор?» — юмористическое шоу, где комики обсуждают литературные произведения в юмористической манере. Комики читают книги, чтобы найти в них абсурдные, нелогичные и от этого смешные моменты (с полным уважением к автору и его произведению). Путём весёлого обсуждения книги между собой и со зрителями здесь обязательно докопаются, что хотел сказать автор.