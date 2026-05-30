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Чимаманда Нгози Адичи «Половина желтого солнца»

Искусство Жить
улица Горького, 27

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1200₽
Возраст 16+

Про событие

На литературной встрече обсудишь один из самых значимых романов современной мировой литературы — «Половина желтого солнца» Чимаманды Нгози Адичи. Ч.Н. Адичи — одна из ведущих писательниц XXI века, представительница новой нигерийской прозы, чье творчество получило международное признание и многочисленные литературные награды. Её называют голосом постколониальной Африки и одной из самых влиятельных авторов своего поколения. На встрече погрузишься в сложный и многослойный мир романа, поговоришь об историческом контексте произведения и его документальной основе (трагическим событиям Биафрийской войны в Нигерии), а также проанализируешь особенности композиции и повествовательной структуры. Эксперт: Жанна Коновалова — к.ф.н., доцент, участник международных конференций по зарубежной литературе, автор более 70 опубликованных работ по зарубежной литературе и журналистике.

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