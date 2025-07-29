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Про событие
Акустический лайв на Московском рынке. Чёрный Государь устроит балаган на Московском рынке. Группа впервые сыграет акустическую программу, а «Рекреация» снимает лайв и выложит на своём YouTube-канале. Обращати внимание, что в этот вечер будет проводиться съёмка: рядом с артистами будут источники света, камеры и оборудование. Количество гостей ограничено.
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