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Чёрный Государь х Рекреация

Московский рынок, улица Шамиля Усманова, 1

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Бесплатно
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Акустический лайв на Московском рынке. Чёрный Государь устроит балаган на Московском рынке. Группа впервые сыграет акустическую программу, а «Рекреация» снимает лайв и выложит на своём YouTube-канале. Обращати внимание, что в этот вечер будет проводиться съёмка: рядом с артистами будут источники света, камеры и оборудование. Количество гостей ограничено.

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