Акустический лайв на Московском рынке. Чёрный Государь устроит балаган на Московском рынке. Группа впервые сыграет акустическую программу, а «Рекреация» снимает лайв и выложит на своём YouTube-канале. Обращати внимание, что в этот вечер будет проводиться съёмка: рядом с артистами будут источники света, камеры и оборудование. Количество гостей ограничено.