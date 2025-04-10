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Человек, который рисовал как дышал

Хазинэ
территория Кремль, 12

Начало:

Завершение:

250₽
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Персональная выставка Виктора Сынкова, созданная в рамках цикла «Казанский авангард: вторая волна». Художник использовал разнообразные графические материалы и экспериментировал с композицией. А кроме графики, занимался монументальной и станковой живописью и скульптурой. Больше всего он запомнился современникам своими рисунками. Выполненными карандашом, тушью, гелевой и шариковыми ручками, акварелью, часто в смешанной технике. Рисовал на небольших листочках бумаги, на спичечных коробках. В этих рисунках отражались разнообразные жизненные впечатления, каждодневные события и окружавшие художника люди, воплощались художественные идеи и пластические решения. Время работы: вт, ср, пт, сб, вск - с 10:00 до 18:00, чт - с 11:00 до 20:00, пн - выходной.

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