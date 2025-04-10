Персональная выставка Виктора Сынкова, созданная в рамках цикла «Казанский авангард: вторая волна». Художник использовал разнообразные графические материалы и экспериментировал с композицией. А кроме графики, занимался монументальной и станковой живописью и скульптурой. Больше всего он запомнился современникам своими рисунками. Выполненными карандашом, тушью, гелевой и шариковыми ручками, акварелью, часто в смешанной технике. Рисовал на небольших листочках бумаги, на спичечных коробках. В этих рисунках отражались разнообразные жизненные впечатления, каждодневные события и окружавшие художника люди, воплощались художественные идеи и пластические решения. Время работы: вт, ср, пт, сб, вск - с 10:00 до 18:00, чт - с 11:00 до 20:00, пн - выходной.