Серия лекций о чае и культуре чаепития. Пять спикеров раскроют тайны любимого напитка с самых разных сторон: от науки до традиций. Программа дня: 12:00 — Егор Чёгин. Биохимия чая и что такое ГАМК 13:00 — Тимофей Панов. Что такое «чайное состояние» 14:00 — Гарри Сайфутдинов. Разница между матэ и маття 15:00 — Мария Окунева. Что такое настоящий байховый чай 16:00 — Сара Сухова. Секреты пряного масала Пять лекций по 40 минут, возможность задать вопросы спикерам, дружеская атмосфера и вдохновение для начала осени. Стоимость Весь день (5 лекций) — 2000 рублей Одна лекция — 500 рублей