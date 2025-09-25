ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Чарли Чаплин. Комедиограф с грустными глазами

ул. Пушкина, 86 Конференц-зал, 2 этаж

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Лекция, посвящённая одному из самых значимых авторов XX века. Лекцию прочитает кинокритик Кирилл Артамонов, автор изданий «СЕАНС», Film.ru, КИНОТВ и других, куратор киноклуба. В центре разговора окажется творческий путь Чаплина, осмысление геополитической обстановки в его картинах, особенности его режиссёрского почерка и влияние, которое он оказал на развитие мирового кинематографа. Его фильмы до сих пор остаются примером уникального художественного высказывания. Сбор гостей в 17:30, начало лекции в 18:00.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тур по барам Казани
Тур по барам Казани
до

от 1899₽

Экстатический танец
Экстатический танец

3000₽

Украденное искусство: как похищали, подделывали уничтожали великие шедевры
Украденное искусство: как похищали, подделывали уничтожали великие шедевры

400₽

Главные развилки эволюции
Главные развилки эволюции

от 2000₽

Как не воспитать серийного убийцу
Как не воспитать серийного убийцу

от 2000₽

по подписке
Очень! Осень
Очень! Осень

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста