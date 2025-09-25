Возраст 16+
Про событие
Лекция, посвящённая одному из самых значимых авторов XX века. Лекцию прочитает кинокритик Кирилл Артамонов, автор изданий «СЕАНС», Film.ru, КИНОТВ и других, куратор киноклуба. В центре разговора окажется творческий путь Чаплина, осмысление геополитической обстановки в его картинах, особенности его режиссёрского почерка и влияние, которое он оказал на развитие мирового кинематографа. Его фильмы до сих пор остаются примером уникального художественного высказывания. Сбор гостей в 17:30, начало лекции в 18:00.
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