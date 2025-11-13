Самый огненный и масштабный фестиваль этой осени. Ужасные и могучие турецкие мастера Brutal Death Metal — Cenotaph возвращаются в Россию, словно огромный, сочащийся жирнейшими риффами и жесточайшим вокалом, древний монстр из глубин подземелий города Анкара, уничтожающий звуковой волной всех на своём пути! Убойнейшая обойма саппорта: - ENRIQUE; - NUCLEAR HAMMER; - ARKEBALLISTA; - REVENANT.