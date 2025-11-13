ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Cenotaph

Reborn
Право-Булачная улица, 29

Начало:

Завершение:

1300₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Самый огненный и масштабный фестиваль этой осени. Ужасные и могучие турецкие мастера Brutal Death Metal — Cenotaph возвращаются в Россию, словно огромный, сочащийся жирнейшими риффами и жесточайшим вокалом, древний монстр из глубин подземелий города Анкара, уничтожающий звуковой волной всех на своём пути! Убойнейшая обойма саппорта: - ENRIQUE; - NUCLEAR HAMMER; - ARKEBALLISTA; - REVENANT.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тур по барам Казани
Тур по барам Казани
до

от 1899₽

Стендап: Профи
Стендап: Профи
до

600₽

Стендап: Самое смешное
Стендап: Самое смешное
c
по

800₽

Убийцы
Убийцы

1000₽

Самвел Гиновян: сольный стендап-концерт
Выбор редакции
Самвел Гиновян: сольный стендап-концерт

от 800₽

One Vision Band
One Vision Band

от 1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста