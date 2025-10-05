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Cardio Killer

Reborn
Право-Булачная улица, 29

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 2200₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Cardio Killer — впервые с большим сольным концертом в Казани. Нашумевший нижегородский проект, который за последние два года успел выступить на крупнейших фестивалях страны, а также дать большие шоу вместе с Onyx и Dope D.O.D., едут в Казань с презентацией своего второго альбома — Mayhem Punk Rap. Каждый концерт — это микс из альтернативы, хип-хопа и индастриала, лучший звук и, конечно же, большой мэйхэм панк рэп сэт, который запомнится тебе надолго. Группа везёт с собой, как проверенные временем главные треки группы, так и лучшее с нового альбома.

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