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Булатовский микрофон

Comedy Crew
Университетская улица, 14А

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Это стендап-шоу в коллаборации «Камеди Крю» и одноименного объединения «Булатовские микрофоны». Несменный ведущий, Булат Нигмат, словно милый плюшевый мишка, сопроводит тебя в мир стендап-комедии и покажет выступления казанских стендап-комиков, создавая атмосферу расслабленных и непринужденных домашних посиделок. Булатовские микрофоны пропитаны такими понятиями как «комфорт» и «принятие», поэтому даже самые грубые шутки комиков будут казаться легким дружеским приколом, утопая в дымке карамельного веселья.

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