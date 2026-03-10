Это стендап-шоу в коллаборации «Камеди Крю» и одноименного объединения «Булатовские микрофоны». Несменный ведущий, Булат Нигмат, словно милый плюшевый мишка, сопроводит тебя в мир стендап-комедии и покажет выступления казанских стендап-комиков, создавая атмосферу расслабленных и непринужденных домашних посиделок. Булатовские микрофоны пропитаны такими понятиями как «комфорт» и «принятие», поэтому даже самые грубые шутки комиков будут казаться легким дружеским приколом, утопая в дымке карамельного веселья.