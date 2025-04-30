Вечеринка, на которой ты услышишь любимые стили: Drum and bass, Breaks, Dubstep, UKG, UK Bass и Hardcore. Всё это до самого утра на двух танцполах клуба. В KRAFT много ломани, рванины и баса. В лайнапе: Noiza w Gustov таракан b2b Nosferatu2000 Kutuzov b2b CasualSM Sondclone b2b ADChamber Meedle b2b Techie Fivedubfour В LUFT — танцпол от резидентов KZNDNB, RCSoundsystem, Play:Hard, Kotel: LNGT / Bassliner / Flip / Crushloops (live) / Ил98 (live) / Раб системы / Vasques / Bob / Chirkov / Apple Police fc/dc