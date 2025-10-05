Крутые StandUp-комики собрались вместе, чтобы поделиться своими самыми топовыми шутками. Они расскажут тебе про жизнь, людей, женщин, мужчин, мир, животных, насекомых, а также про чувства, душу, отражение, тень и призраков. В будние дни проходят проверочные концерты профессиональных стендап-комиков. С пятницы по воскресенье — отборный материал с лучшими шутками. Нецензурная лексика присутствует :) Любые вопросы можно задать по телефону и в Telegram: +7 (927) 434-80-46