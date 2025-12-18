Резиденты Казанской комедии делятся своими мыслями и наблюдениями о жизни, людях и мире, предлагая тебе юмор, правду и настоящую жизнь. В будние дни проходят проверочные концерты профессиональных стендап-комиков. С пятницы по воскресенье — отборный материал с лучшими шутками. Нецензурная лексика присутствует :) Любые вопросы можно задать по телефону и в Telegram. Расписание по кнопке «Купить билет»