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Большой стендап (по студенческому)

«Пятница»
ул. Профсоюзная, 10

Начало:

Завершение:

100₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Внимание: для входа необходим студенческий билет Стендап-комики собрались вместе, чтобы поделиться своими шутками. Они расскажут про жизнь, людей, женщин, мужчин, мир, животных, насекомых, а также про чувства, душу, отражение, тень и призраков. На всех площадках работает бар и кухня. Нецензурная лексика. Рассадка осуществляется на месте в порядке очереди.

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