Внимание: для входа необходим студенческий билет Стендап-комики собрались вместе, чтобы поделиться своими шутками. Они расскажут про жизнь, людей, женщин, мужчин, мир, животных, насекомых, а также про чувства, душу, отражение, тень и призраков. На всех площадках работает бар и кухня. Нецензурная лексика. Рассадка осуществляется на месте в порядке очереди.