Крутые стендап-комики собрались вместе, чтобы поделиться своими самыми топовыми шутками. Они расскажут тебе про жизнь, людей, женщин, мужчин, мир, животных, насекомых, а также про чувства, душу, отражение, тень и призраков. Приходи, поприкалываешься с комиками! В будние дни проходят проверочные концерты профессиональных стендап-комиков. С пятницы по воскресенье — отборный материал с лучшими шутками. На всех площадках работает бар и кухня. Присутствует нецензурная лексика. Любые вопросы можно задать по телефону и в Telegram.