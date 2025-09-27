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Большой стендап

Бар «Толстый кот», Профсоюзная улица, 3

Начало:

Завершение:

от 540₽ до 640₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Крутые стендап-комики собрались вместе, чтобы поделиться своими самыми топовыми шутками. Они расскажут тебе про жизнь, людей, женщин, мужчин, мир, животных, насекомых, а также про чувства, душу, отражение, тень и призраков. Приходи, поприкалываешься с комиками! В будние дни проходят проверочные концерты профессиональных стендап-комиков. С пятницы по воскресенье — отборный материал с лучшими шутками. На всех площадках работает бар и кухня. Присутствует нецензурная лексика. Любые вопросы можно задать по телефону и в Telegram.

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