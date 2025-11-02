Мрак и шутки в одном флаконе. Приходи и готовься к удивительным открытиям в мире комедии, где ты сможешь без стыда посмеяться над тем, что другие даже обсудить бояться. Тебя ждёт проверочный концерт от опытных комиков с черным юмором! Присутствует нецензурная лексика. Любые вопросы можно задать по телефону и в Telegram.