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  1. Казань
  2. События

Большой чёрный StandUp

Толстый кот, Профсоюзная улица, 3

Начало:

Завершение:

от 340₽ до 440₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Мрак и шутки в одном флаконе. Приходи и готовься к удивительным открытиям в мире комедии, где ты сможешь без стыда посмеяться над тем, что другие даже обсудить бояться. Тебя ждёт проверочный концерт от опытных комиков с черным юмором! Присутствует нецензурная лексика. Любые вопросы можно задать по телефону и в Telegram.

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