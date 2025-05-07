Лекция литературоведа Жанны Коноваловой. Особняки в литературе — это не только место действия. Они выступают полноценными персонажами, символами, воплощениями национальных представлений. На лекции рассмотрят: — какую роль играют особняки в произведениях сестёр Бронте, Оскара Уайльда, Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, Дафны дю Дюморье, Иэна Макьюэна и других авторов; — почему именно в англо-американской литературе сложились особые традиции в изображении особняков и поместий. Обсудят следующие произведения: Ш. Бронте «Джейн Эйр» Э. Бронте «Грозовой перевал» Ч. Диккенс «Холодный дом» Г. Джеймс «Поворот винта» О. Уайльд «Портрет Дориана Грея» Ф.С. Фицджеральд «Великий Гэтсби» Д. Дюморье «Ребекка» Дж. Рис «Антуанетта» («Широкое Саргассово море») Й. Макьюэн «Искупление» Жанна Коновалова — кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков в сфере международных отношений КФУ. Участница международных конференций по зарубежной литературе. Автор 53 опубликованных работ по зарубежной литературе и журналистике.