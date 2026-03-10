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Блокнот из переработанной бумаги

Круглое здание на Набережной реки Казанки между футбольными полями экстрим-парка «УРАМ», Кремлёвская набережная, 33

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Ммастер-класс, где ты своими руками создашь уникальный и экологичный блокнот. Ты сделаешь себе функциональный и стильный блокнот из переработанной бумаги, будет возможность декорировать обложку своего блокнота с помощью сухоцветов. Мастерица: Нуриева Раиля — основатель проекта «Бумажка.Душа».

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