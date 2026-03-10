Ммастер-класс, где ты своими руками создашь уникальный и экологичный блокнот. Ты сделаешь себе функциональный и стильный блокнот из переработанной бумаги, будет возможность декорировать обложку своего блокнота с помощью сухоцветов. Мастерица: Нуриева Раиля — основатель проекта «Бумажка.Душа».