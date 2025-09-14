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Благотворительный забег «5 городов. Казань»

Парк Крылья Советов
парк Крылья Советов

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 3400₽
Возраст 12+
Необычное

Про событие

Все собранные с события средства пойдут в фонд «Спорт для жизни» в рамках проекта «Марафон в темноте» — на развитие спорта среди незрячих и слабовидящих. Принять участие могут как опытные спортсмены, так и новички. Одним из особенных форматов забега станет дистанция «Пробежка “Вслепую”» на 2?км. Участники бегут парами: один бежит с завязанными глазами, словно незрячий, а второй — сопровождает. Перед стартом проводят инструктаж и выдают специальные маски для глаз. Сбор участников будет возле сцены-ракушки в парке «Крылья Советов». Зарегистрироваться и приобрести слоты можно по ссылке.

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