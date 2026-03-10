Говорят, что комедия лечит душу, сейчас у неё есть шанс спасти жизнь. Цели от комедии у стендап-комиков и у зрителей бывают разные. Одни хотят проверить материал чтобы стать крутыми комиками и смешить людей по всей стране, другие ищут досуг на вечер или хотят поднять себе настроение. Но есть у них кое-что общее. И комики, и зрители иногда благодаря стендапу и смеху пытаются справиться с проблемами. Одни говорят о них со сцены и превращают в шутку, а другие понимают, что не им одним тяжело и у кого-то есть похожие проблемы. И всем становится легче. Но с некоторыми проблемами комедия не поможет справиться развеселив, а может общими усилиями комиков и зрителей дать шанс человеку на жизнь. Булат Гимадиев, студент, который сам учится на врача, в 22 года столкнулся с болезнью, от которой его не вылечат ни друзья в университете, ни преподаватели, ни даже самые лучшие специалисты России. Саркома Юинга. Злокачественная опухоль, оставившая лишь один путь к шансу на жизнь — в Китай в больницу GoBroad. Все вырученные средства отправятся в «копилку надежды» для возможности Булату жить и самому в будущем лечить людей. Мероприятие строго 18+. На входе могут попросить оригинал паспорта. Состав и количество комиков могут отличаться от заявленных на афише.