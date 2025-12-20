Благотворительная вечеринка, посвящённая помощи приюту DogHelpKazan. В английском сленге есть такое выражение «Black Dog» — знаменующее необъяснимое чувство покинутости, одиночества в толпе и апатии. Все иногда его замечают. Но что, если посвятить ночь прощанию с тоской и тревожностью? И заодно вместе сделать доброе дело (почистить карму перед вступлением в 2026). Вход за донат (любая сумма) в приют.