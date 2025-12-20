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Black Dog

One More
улица Кави Наджми, 8А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Благотворительная вечеринка, посвящённая помощи приюту DogHelpKazan. В английском сленге есть такое выражение «Black Dog» — знаменующее необъяснимое чувство покинутости, одиночества в толпе и апатии. Все иногда его замечают. Но что, если посвятить ночь прощанию с тоской и тревожностью? И заодно вместе сделать доброе дело (почистить карму перед вступлением в 2026). Вход за донат (любая сумма) в приют.

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