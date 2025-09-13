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Поволжский БМВ фестиваль — место, где собираются тысячи единомышленников и любителей марки. Что тебя ждёт: — DJ сеты от Ravez; — бар под открытым небом; — тонны еды; — активности от партнёров — 5 номинаций для участников — приглашённые гости — артисты — розыгрыш автомобиля BMW и других крутых призов!
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