Поволжский БМВ фестиваль — место, где собираются тысячи единомышленников и любителей марки. Что тебя ждёт: — DJ сеты от Ravez; — бар под открытым небом; — тонны еды; — активности от партнёров — 5 номинаций для участников — приглашённые гости — артисты — розыгрыш автомобиля BMW и других крутых призов!