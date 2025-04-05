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Biicla + friends

Werk
улица Габдуллы Тукая, 115к6

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 2000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Весной Biicla отправится в свой первый тур по России. Biicla — российский электронный продюсер и диджей, основатель объединения Biicmak, резидент «Диско-клуба» и System108. Своё творчество музыкант называет дружелюбным рейвом. На выступлениях в рамках тура артист представит новый альбом.

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