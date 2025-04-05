Весной Biicla отправится в свой первый тур по России. Biicla — российский электронный продюсер и диджей, основатель объединения Biicmak, резидент «Диско-клуба» и System108. Своё творчество музыкант называет дружелюбным рейвом. На выступлениях в рамках тура артист представит новый альбом.