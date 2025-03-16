На шоу Big Stand Up в Казани выступят комики Вова Бухаров, Чермен Качмазов и Николай Андреев. Big Stand Up — флагманское шоу московского Stand Up Club #1. На одной сцене выступят: Вова Бухаров — резидент и один из основателей Stand-Up Club #1, постоянный участник проектов клуба на YouTube, ведущий подкаста «Бухарог Лайв»; Чермен Качмазов — комик родом из Северной Осетии, участник шоу «Comedy Баттл» и «Открытый микрофон» на ТНТ и других YouTube-проектов; Николай Андреев — резидент Stand-Up Club #1, участник «Разгонов», «Книжного клуба» и других шоу.