ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Казань
  2. События

Big Stand Up

Концертный зал «Чулпан»
проспект Победы, 48А

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 2800₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

На шоу Big Stand Up в Казани выступят комики Вова Бухаров, Чермен Качмазов и Николай Андреев. Big Stand Up — флагманское шоу московского Stand Up Club #1. На одной сцене выступят: Вова Бухаров — резидент и один из основателей Stand-Up Club #1, постоянный участник проектов клуба на YouTube, ведущий подкаста «Бухарог Лайв»; Чермен Качмазов — комик родом из Северной Осетии, участник шоу «Comedy Баттл» и «Открытый микрофон» на ТНТ и других YouTube-проектов; Николай Андреев — резидент Stand-Up Club #1, участник «Разгонов», «Книжного клуба» и других шоу.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Опытные комики
Опытные комики
до

от 500₽

Новый Стендап
Новый Стендап
до

400₽

Стендап: Профи
Стендап: Профи
до

600₽

Интимный стендап
Интимный стендап
до

700₽

Стендап: Профи
Стендап: Профи
до

600₽

Интимный стендап
Интимный стендап
до

от 600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста