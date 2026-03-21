Возраст 14+
Про событие
В эту субботу на стадионе «Центральный» пройдёт утренняя беговая тренировка. Присоединиться может любой желающий. Запись на тренировку в чате https://t.me/aktiv_sportiv Предварительная запись обязательна. Запись на каждую тренировку открывается после анонса с информацией о локации, времени, тренере за 1-3 дня до тренировки. Жди анонса в канале https://t.me/sport_y_doma_kzn и регистрируйся.
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