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БАЗАР — московский хип-хоп-дуэт, состоящий из Дмитрия Милаева и Дмитрия Неустроева. Музыканты экспериментируют с этническими музыкальными инструментами и соединяют с хип-хоповым битом южноамериканские, балканские, цыганские, ближневосточные, блюзовые и латиноамериканские мотивы.
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