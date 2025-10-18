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Базар

Reborn
Право-Булачная улица, 29

Начало:

Завершение:

2200₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

БАЗАР — московский хип-хоп-дуэт, состоящий из Дмитрия Милаева и Дмитрия Неустроева. Музыканты экспериментируют с этническими музыкальными инструментами и соединяют с хип-хоповым битом южноамериканские, балканские, цыганские, ближневосточные, блюзовые и латиноамериканские мотивы.

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