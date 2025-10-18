БАЗАР — московский хип-хоп-дуэт, состоящий из Дмитрия Милаева и Дмитрия Неустроева. Музыканты экспериментируют с этническими музыкальными инструментами и соединяют с хип-хоповым битом южноамериканские, балканские, цыганские, ближневосточные, блюзовые и латиноамериканские мотивы.