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Про событие
Российская хеви-метал/грув-метал-группа из Казани. В начале карьеры исполняла материал, приближённый к классическому heavy metal с мягким распевным вокалом, но со временем музыка группы прогрессировала и стала принимать всё более экстремальный облик. Этой зимой тебя ждут традиционно жирные риффаки, крышесносные двойные бочки и экстремально-контрастный женский вокал от казанских металистов.
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