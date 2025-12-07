Российская хеви-метал/грув-метал-группа из Казани. В начале карьеры исполняла материал, приближённый к классическому heavy metal с мягким распевным вокалом, но со временем музыка группы прогрессировала и стала принимать всё более экстремальный облик. Этой зимой тебя ждут традиционно жирные риффаки, крышесносные двойные бочки и экстремально-контрастный женский вокал от казанских металистов.