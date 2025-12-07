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  1. Казань
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Bagira

Reborn
Право-Булачная улица, 29

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1700₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Российская хеви-метал/грув-метал-группа из Казани. В начале карьеры исполняла материал, приближённый к классическому heavy metal с мягким распевным вокалом, но со временем музыка группы прогрессировала и стала принимать всё более экстремальный облик. Этой зимой тебя ждут традиционно жирные риффаки, крышесносные двойные бочки и экстремально-контрастный женский вокал от казанских металистов.

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