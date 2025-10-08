На этом уроке чайной школы ты узнаешь и познакомишься с культурно-историческим наследием Тайваня. Расскажут почему Тайвань считается родиной чайной церемонии Гун Фу Ча и почему чай оттуда считается самым качественным в мире. Также попробуешь все легендарные сорта. Ведущая: Аксинина Мария.