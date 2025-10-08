Возраст 14+
Мастер-классы
Еда
Про событие
На этом уроке чайной школы ты узнаешь и познакомишься с культурно-историческим наследием Тайваня. Расскажут почему Тайвань считается родиной чайной церемонии Гун Фу Ча и почему чай оттуда считается самым качественным в мире. Также попробуешь все легендарные сорта. Ведущая: Аксинина Мария.
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