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Азбука чая: Провинция Тайвань

Мойчай
улица Кави Наджми, 8А

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 14+
Мастер-классы
Еда

Про событие

На этом уроке чайной школы ты узнаешь и познакомишься с культурно-историческим наследием Тайваня. Расскажут почему Тайвань считается родиной чайной церемонии Гун Фу Ча и почему чай оттуда считается самым качественным в мире. Также попробуешь все легендарные сорта. Ведущая: Аксинина Мария.

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