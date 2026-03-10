Они не учились в академиях, не знали законов композиции и не искали славы. Их холстами были стены палат, их зрителями — врачи. Но сегодня их работы в музеях и коллекциях. На лекции разберёшь, где проходит грань между болезнью и гениальностью? Кому принадлежит право называть искусство «безумным»? Почему арт-брют стал модным трендом — и не потерял ли он при этом душу? Спикер: кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры социальной философии ИСФНиМК КФУ, научный сотрудник лаборатории гуманитарных наук Павел Вавилов.