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Аутсайдер-арт или искусство душевнобольных?
Кремлёвская улица, 9
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от 450₽ до 550₽
Возраст 18+
Выставки
Про событие
Они не учились в академиях, не знали законов композиции и не искали славы. Их холстами были стены палат, их зрителями — врачи. Но сегодня их работы в музеях и коллекциях. На лекции разберёшь, где проходит грань между болезнью и гениальностью? Кому принадлежит право называть искусство «безумным»? Почему арт-брют стал модным трендом — и не потерял ли он при этом душу? Спикер: кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры социальной философии ИСФНиМК КФУ, научный сотрудник лаборатории гуманитарных наук Павел Вавилов.
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